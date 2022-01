Il suo impiego è ancora fortemente in dubbio a causa dell'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, ma comunque figura nella lista dei convocati. Leonardo Bonucci, quindi, può superare Javier Zanetti. Scendendo in campo questa sera a San Siro, il difensore della Juve raggiungerebbe l'ottava presenza in Supercoppa Italiana, oltrepassando in classifica l'ex capitano dell'Inter. Soltanto Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic contano più apparizioni nella storia del torneo, nove per entrambi.