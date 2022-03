La Juventus vorrebbe arrivare sul centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic in estate. Stando a quanto riportano le indiscrezioni inglesi provenienti da The Sun il Manchester United che in estate saluterà Paul Pogba sarebbe in pole position per il centrocampista della Lazio. Seguirebbe la Juventus però che vorrebbe il giocatore come rinforzo per il centrocampo.