La Juventus è arrivata in ritardo per David Neres dello Shakthar Donetsk. Stando a quanto riferisce SkySport infatti il Benfica sarebbe in vantaggio sulla Juve per il giocatore. Il motivo? I bianconeri si sarebbero mossi troppo tardi e per questo starebbero seguendo anche altre piste, in pole Kostic e Zaniolo.