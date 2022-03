Obiettivo per il centrocampo della Juventus sembrava essere Paul Pogba. Stando però all'edizione odierna di Leggo sul centrocampista francese in forza attualmente al Manchester United ci sarebbe in vantaggio il Paris Saint Germain che potrebbe riuscire ad offrire un ingaggio elevato per Pogba. Si allontana quindi dalla Juve l'obiettivo.