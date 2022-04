La Juventus avrebbe voluto accaparrarsi il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic in estate. Tuttavia stando a quanto riferisce Il Tempo il Paris Saint Germain avrebbe presentato alla Lazio una prima offerta, la cifra sarebbe di circa 80 milioni di euro. Una somma che sarebbe gradita dai biancocelesti per cedere il centrocampista serbo. La volontà di Lotito sarebbe quella di cedere il giocatore all'estero e non ad una rivale in Italia.