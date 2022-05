Youri Tielemans era finito anche nel mirino della Juventus come rinforzo per il prossimo calciomercato. Il centrocampista del Leicester è in scadenza nel 2023 e per lui si potrebbe scatenare una vera e propria asta. Stando a quanto ripota il Daily Mail però il giocatore avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al Real Madrid. Nonostante ciò sembrava che la Juventus avesse scelto già di concentrarsi maggiormente su altri profili.