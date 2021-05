1









Un mercato morigerato, fatto di occasioni e scambi. Un mercato attento agli equilibri economici delle società, provate dalla crisi economica derivante dalla pandemia. Queste frasi, negli ultimi mesi, sono state ripetuti dai massimi dirigenti del calcio italiano ed europeo come un mantra. Di fronte a tutto questo, però, c'è chi non cambia il proprio modo di operare, perché può permettersi di non farlo, e a farne le spese questa volta potrebbe essere la Juventus.

CALHANOGLU - La società bianconera aveva individuato in ​Calhanoglu il profilo giusto per aggiungere qualità al centrocampo, il reparto che nel corso della stagione è stato individuato come il più deficitario. In particolare, nelle ultime settimane la Juve aveva impresso una netta accelerata alla trattativa, tanto che sembrava vicina la chiusura e la firma del calciatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, invece, il trequartista turco potrebbe volare altrove. ​L' ​Al-Duhail, club qatariota dove gioca anche Benatia, avrebbe fatto una maxi offerta al giocatore: 32 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Nella prossima settimana, l'agente del calciatore dovrebbe incontrare i vertici della società per discutere i dettagli. Si tratterebbe di una beffa, per la Juventus. Competere con certe cifre, però, in questo momento è impossibile.