lo vogliono tanti club europei". Parola di Fernando Diniz, allenatore del Santos che conosce bene il classe 2002 pronto al grande salto in una big. Tra le società interessate all'attaccante brasiliano c'è anche la Juventus, la prima tra i club italiani a muoversi per capire se ci fossero margini per un trasferimento in Italia ma negli ultimi giorni il Milan ha superato sia i bianconeri che il Napoli nella corsa al gioiellino. "E' giovane ma molto maturo - continua l'allenatore in conferenza - Ha molta personalità e crede in sé. E' un attaccante di livello".