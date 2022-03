La Juventus ha messo nel mirino Gleison Bremer del Torino. Tuttavia stando a quanto riporta Calciomercato.com l'agente del difensore brasiliano negli scorsi giorni è stato nella sede dell'inter per discutere del possibile approdo del giocatore in nerazzurro. Le parti ora sanno studiando l'offerta da presentare a Cairo per riuscire a convincerlo.