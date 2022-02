Il Barcellona ha presentato una prima offerta per portare in Catalogna Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano, finito anche nel mirino della Juventus ha il contratto in scadenza con il Milan al termine della stagione e i blaugrana vorrebbero accaparrarselo a zero. Come riporta Di Marzio l'offerta sarebbe di 6.5 milioni di euro a stagione. Ora la decisione spetta al centrocampista.