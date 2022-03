La Juventus ha messo nel mirino il difensore del Torino Bremer. Stando però a quanto riferisce Leggo la Vecchia Signora sarebbe stata superata dalla concorrenza dell'Inter. I nerazzurri ora sarebbero in pole per Gleison. Madama potrebbe comunque sferrare una nuova offerta per il difensore granata che sarebbe l'obiettivo numero uno nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad Antonio Rudiger in scadenza a fine stagione con il Chelsea.