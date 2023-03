"Subito una palla per Pecorino che vale il biglietto, poi una serie di giocate masterclass che fanno impazzire i tifosi. Come la punizione capolavoro che propizia il pari: in campo c'è un solo diamante", questa la pagella di Tuttosport per Matias Soulé, autore di una grande prova nella finale di Coppa Italia tra Juve Next Gen e Vicenza.