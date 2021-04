Corsa, corsa e ancora corsa. Lasi è allenato anche oggi in vista, e i bianconeri attraverso i propri social hanno pubblicato gli highlights della seduta. Da segnalare? Le ottime giocate di Paulo, innanzitutto. Ma anche la condizione diche sembra davvero ritrovata dopo il periodo di positività al Covid. Non solo: in mezzo al campo si è rivisto Arthur, a giostrare e dare le geometrie giuste al gruppo. Infine, una super parata di Gigi. Che non smette mai davvero di stupire. Guardate il video qui in basso: c'è una chicca speciale proprio sul 10 argentino...