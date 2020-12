1









L'aveva detto Ravanelli nel pre partita: una vittoria come quella firmata da Penna Bianca, dopo 25 anni, non s'era ancora vista. E invece, la Juve di Pirlo ha saputo far bene. Anzi: ha saputo andare oltre. Come racconta Tuttosport, l'ultima "volta in cui la Juventus ha segnato almeno tre gol al Tardini contro il Parma risale all’8 gennaio 1995: 3-1 per la squadra allora guidata da Marcello Lippi contro gli emiliani allenati da Nevio Scala, battuti da una doppieta dell’inarrestabile Fabrizio Ravanelli e da una rete di Paulo Sousa, mentre il match s’era aperto con l’1-0 di Dino Baggio".