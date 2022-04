E adesso la Juve cerca nuovi gol. Gol pesanti. Gol fondamentali. Gol determinanti. In settimana c'è stato il primo summit tra Allegri e la società, sono stati fatti i primissimi nomi per pianificare il mercato, un lungo scivolo che parte a inizio aprile e finirà soltanto ad agosto: ci siamo, è già il momento del calciomercato.



LA RIUNIONE - Chiaramente, è solo per avere un'idea di base. Nessuno sa oggi come sarà la Juventus 2022-2023; impossibile sapere ciò che è stato detto, ma secondo La Gazzetta dello Sport, tutto ruoterà attorno all'attacco. La Juve ha una grande variabile, Alvaro Morata, e due grandi certezze: Vlahovic e Chiesa. Sullo spagnolo, si proverà ad abbassare sensibilmente la pretesa di 35 milioni da parte dell'Atletico Madrid. I NOMI - La Juve segue da tanto tempo Zaniolo, lo sappiamo. Per il quotiidano, l'ipotesi di trattativa non è complessa: un prestito con obbligo di riscatto, alla Locatelli. La Roma parte da 40 milioni di euro. Cifra che più o meno pensa il Sassuolo per Raspadori: offre diverse garanzie, e piace per il suo atteggiamento. La Juve però vuole un centrocampista fisico, che sappia anche fare gol. Milinkovic è il grande nome.