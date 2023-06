Summit in vista tra. Come conferma Goal, nei prossimi giorni i due club si incontreranno per definire un piano sul fronte Dejan, che ha concluso la sua esperienza in prestito tra le file degli Spurs e da contratto dovrebbe tornare in bianconero (dove però difficilmente troverebbe spazio). Nei ragionamenti del caso pesa la volontà degli inglesi e dell'esterno svedese di continuare insieme, dopo un anno e mezzo in cui il giocatore ha collezionato 57 presenze e 7 gol in tutte le competizioni.Resta però un nodo da sciogliere: il Tottenham, infatti, vorrebbe abbassare la cifra per il diritto di riscatto, fissata a, ottenendo uno sconto dalla Juve per chiudere la trattativa per il trasferimento di Kulusevski (sul quale nel frattempo hanno acceso i riflettori diversi club). Una soluzione in tal senso dovrebbe accontentare tutte le parti, anche se naturalmente i bianconeri hanno bisogno di fare cassa e pertanto devono essere certi che l'affare volga a loro favore.