I saluti alla Di Maria, gli arrivi alla Milik, le cessioni da fare e la questione esuberi. Il mercato della Juventus - in attesa di Giuntoli - procede, con Manna come ds e tanti incontri fatti, da fare e in programma. Dall'Empoli al Sassuolo, i colloqui per i giovani talenti proseguono, ma non solo. L'asse con il Galatasaray, raccontato qualche giorno fa, resta aperto, tanto in entrata, quanto in uscita e nuovi summit mercato sono previsti nei prossimi giorni su più fronti.Uno di questi, come detto, riguarda la questione esuberi e in particolare il futuro di Arthur Melo. Nell’operazione sfoltimento della rosa, Francesco Calvo e Giovanni Manna devono affrontare le questioni, rimaste irrisolte, dei rientri dalla Premier e così, spiega Tuttosport,. Resta solo da stabilire come: prestito con obbligo di riscatto o cessione definitiva? Il tutto cercando di evitare minusvalenze. Piace in Premier, in Spagna e Turchia, come già visto. E discorsi simili verranno affrontati per Zakaria, che piace in Germania, e McKennie. Ma ora spazio al capitolo brasiliano.