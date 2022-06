Summit di mercato nella tarda mattinata di oggi tra Juve e Monza. Al centro dell'incontro tra i due club - in scena a Milano dove sempre nelle scorse ore si è praticamente definito l'affare per il ritorno a Torino di Paul Pogba - il giovane centrocampista Fabio Miretti, che il club brianzolo neo promosso in Serie A vorrebbe ingaggiare in prestito, stando a quanto riportato da Sky Sport.



Il classe 2003 resta l'obiettivo principale, ma il ds Luca Antonelli potrebbe mettere sul tavolo anche altre proposte. Seguiranno aggiornamenti.