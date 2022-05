Terminata la stagione, si scaldano i motori del mercato bianconero. Nei prossimi giorni, negli uffici della Continassa, un summit di mercato per definire le strategie per l'estate. Come riporta Tuttosport, a questo incontro parteciperanno: l'ad Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Federico Cherubini e il responsabile dell'area scouting Matteo Tognozzi.