Marko Pjaca e Rolando Mandragora. Questi i due giocatori al centro del summit di mercato svolto nei giorni scorsi tra Juve e Torino, con i due club a confronto per cercare di trovare un accordo sul futuro dei due ragazzi, mandati in prestito nella squadra granata. Per quanto riguarda l'attaccante croato, la dirigenza guidata da Urbano Cairo ha deciso di non procedere con il riscatto e di "rispedirlo" dalla Signora, che dovrà trovargli una nuova sistemazione. Più convinzione dalle parti del Toro, invece, per il centrocampista classe 1997, per acquisire il quale, però, i granata vorrebbero ottenere uno sconto sui 14 milioni di euro pattuiti inizialmente: 8 milioni la prima offerta, che tuttavia la Juve ha ritenuto insufficiente; in questo senso sarà probabilmente decisivo il prossimo incontro tra i due club, che qualora non raggiungessero un'intesa dovrebbero individuare una nuova squadra anche per Mandragora.