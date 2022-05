Serviranno almeno 10 milioni di euro al Torino per acquisire Rolando Mandragora a titolo definitivo dalla Juve. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, in settimana i due club si incontreranno per discutere del futuro del centrocampista classe 1997, sul quale pende un obbligo di riscatto entro il 30 giugno per 9 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi) al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, oppure la facoltà di riscattarlo per 14 milioni di euro. La base di partenza è proprio quest'ultima, dal momento che i granata non hanno raggiunto i risultati sperati: la cifra, però, risulta troppo alta per il Torino, che ora punta a ottenere uno sconto. I bianconeri sono pronti ad accontentare dirigenti e giocatore, che vuole restare alla corte di Ivan Juric, ma per arrivare alla fumata bianca non si potrà scendere sotto la soglia dei 10 milioni.