Come racconta la Gazzetta, la Juventus ha già preso Federico Chiesa la scorsa stagione e "intende proseguire sulla strada del ringiovanimento e di rinfoltimento del nucleo italiano per aprire un nuovo ciclo vincente. Sullo sfondo c’è anche la delicata questione del rinnovo di contratto di Paulo Dybala, di cui la Juventus ridiscuterà prossimamente — dalla metà di febbraio in poi —, ma non è detto che l’arrivo di Zaniolo sia condizionato all’addio del 10 argentino".