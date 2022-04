Super amarcord nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Come racconta il quotidiano, quando Juve e Inter hanno litigato per lo scudetto e si sono ritrovate in uno scontro diretto, a decidere sono stati i numeri 9: Giuseppe Meazza festeggiò il primo titolo tricolore, tra i 31 gol che segnò in quel campionato, importante quello a Torino, il 19-3-1930, consentì all’Ambrosiana di espugnare Torino. Altrettanto fece John Charles nel suo primo scudetto juventino: nel campionato 1957-58 segnò due gol all’Inter nel 3-1 torinese e sigillò il 2-2 a San Siro.