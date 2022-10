La posizione di Massimilianola momento non è in bilico, il livornese resta alla guida della. Come confermato anche dal presidente Andreadopo la sconfitta per mano del Maccabi Haifa. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com c'è un profilo che però potrebbe stuzzicare l'interesse della Vecchia Signora in caso di separazione con Allegri in futuro.Il nome che stuzzica la dirigenza bianconera è quello di Igor. Già stato alla Juventus sia comedal 1998 al 2005, poi una breve parentesi nel 2006/2007. In seguito è ritornato all'interno dellodi Andrea, dove però l'esperienza non è stata esattamente come si aspettava. Infatti, come dichiarato dallo stesso, non avrebbe mai più fatto il secondo allenatore, aveva accettato solo perchè si parlava della Juve.I risultati premiano il tecnico ora all', in Champions sono i primi inseguitori del Tottenham di Conte e hanno recentemente sconfitto lo Sporting. In Ligue 1 invece distano soltanto tre punti dal Paris Saint Germain e occupano il secondo posto in classifica. Risultati che possono far sognare la Juventus che ora potrebbe seriamente pensare aper il futuro della panchina.