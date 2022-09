Un reparto in cui l'età media supera iè quello dei. Già la scorsa stagione apparso in difficoltà ma si è scelto di non intervenire sul mercato andando a rinforzare altri reparti in difficoltà quali il centrocampo. Ora Massimilianosi ritrova con due terzini destri: Juane uno sinistroe un giocatore duttile che all'occorrenza può ricoprire entrambi i versanti: Mattia. Dei quattro però nessuno offre le garanzie richieste.34 anni. Grande estro e fantasia in fase offensiva, certo, in fase difensiva qualche lacuna. Calato drasticamente nell'uno contro uno, non punta più l'uomo. In questo avvio di stagione è apparso spesso in difficoltà, complici anche le partite ravvicinate e il poco tempo per il recupero.31 anni. Non giovanissimo ma le sue abilità tecniche gli permettono spesso di esprimersi al meglio. Impiegato anche nelle rotazioni con i difensori centrali, questo accorcia spesso ulteriormente la coperta dei terzini impiegabili.29 anni, tra un mese 30. Affidabile dal punto di vista tattico, qualche infortunio di troppo. Spesso non mostra la giusta cattiveria.31 anni. Da tempo non lucido, mai in forma, non riesce a fare la differenza. Ogni tanto qualche lampo che però si rivela sempre essere solo momentaneo.La Juve al momento non rinnoverà il reparto dei terzini, anche se si troverà a doverlo fare probabilmente in estate. Un'idea potrebbe essere il cambio di modulo,mettendo Filipe Juanad essere esterni a tutta fascia, in modo tale da poter mettere meglio in evidenza le loro caratteristiche.