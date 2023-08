Il mercato estivo dellanon è stato particolarmente spumeggiante, per usare un eufemismo. Con la dirigenza impegnata soprattutto nell'operazione di sfoltimento della rosa - per una questione sia economica che di spazi, in una stagione senza coppe europee - finora si è registrato un solo colpo in entrata, ovvero l'acquisto dal Lille di Timothy, che almeno in amichevole ha stupito positivamente lanciando segnali confortanti. Di certo una buona notizia, anche perché il giovane figlio d'arte dovrà andare a occupare stabilmente il posto lasciato libero da Juan, contribuendo al rinnovo delle fasce bianconere insieme al coetaneo che farà lo stesso sull'altro lato del campo.Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, anche la corsia sinistra ha già un nuovo padrone, quell'Andreache, non diversamente da Weah, ha convinto fino in fondo Massimiliano, che non a caso ha deciso di confermarlo in rosa. Rispetto a Filip, del resto, l'azzurro è più duttile e offre soluzioni differenti, che aiutano anche Federicoda seconda punta con licenza di allargarsi a sinistra. Per l'esordio contro l'parte proprio in vantaggio l'ex Bologna, che ora dovrà dimostrare che la scelta di puntare su di lui è stata giusta. Cosa che, dalla parte opposta, dovrà fare anche Weah, per una Juve capace di nuovo di "volare". Ci riusciranno?