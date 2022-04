Prima del match di andata, Massimiliano Allegri aveva parlato di lui come del "ragazzo con una bella gamba". Pur mai nominato esplicitamente, il giovane in questione era chiaramente lui, Raoul Bellanova, l'esterno classe 2000 del Cagliari che la Juve ritroverà sul campo domani sera, all'Unipol Domus. Da allora, però, qualcosa è cambiato: i bianconeri, infatti, si sono mossi sul mercato, arrivando di fatto a bloccare il 21enne per la prossima stagione sulla base di una bozza di accordo con i rossoblù sulla base di 8-9 milioni di euro.

Come precisato da Calciomercato.com, comunque, per ora i contatti ci sono stati solo fra i due club - e non fra i bianconeri e l'entourage del giocatore - ma un passaggio preliminare per qualsiasi trattativa dovrà essere il riscatto di Bellanova dal Bordeaux, la squadra che tuttora ne detiene il cartellino e che lo ha mandato in prestito in Sardegna. "Fra il rinnovo in vista di Mattia De Sciglio e altri nomi sul taccuino di Cherubini - scrivono i colleghi di CM - resterà poi eventualmente da capire quale potrà essere il futuro di Bellanova, se subito a Torino (e in questo l'apprezzamento di Allegri è un buon indizio) oppure momentaneamente in prestito (magari al Cagliari stesso)".

La sua strada, intanto, si incrocerà con quella della Juve già domani, quando sarà un osservato speciale nella sfida di campionato che i bianconeri dovranno fare di tutto per vincere. (Anche) a lui il compito di provare a metterli in difficoltà, mostrando tutto il suo talento.