ANTEPRIMA: NEL 2020/21 RITORNANO LE STRISCE SULLA MAGLIA HOME!



In realtà è una conferma, chi ci segue sa che l'avevamo già anticipato sui nostri canali (forum e risposte social). Ora è ufficiale (a meno di inverosimili dietrofront)#JuJersey #betheREALstripes #TheStripesReturn pic.twitter.com/Faxqmc18vN — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) 2 giugno 2019

Al momento è solo un'indiscrezione, e dovremo aspettare almeno un anno per capire se sarà concreta realtà. Tant'è, laavrebbe prima tolto le strisce dalla maglia ufficiale, salvo poi riconsegnarle ai tifosi soltanto 365 giorni dopo. Gioie e strategie del marketing e delle vendite, con grande accoglienza da parte dei supporters più restii a cambiare divise e abitudini. A riportarlo è stato il profilo Twitter de La Maglia Bianconera, da sempre molto affidabile su questo campo. In attesa di saperne di più, non resta che godersi quest'ultimo kit: bianco da un lato, nero dall'altro, e poi il rosa in mezzo. La storia che continua. Vincente.