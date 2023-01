Come racconta Tuttosport, la fascia destra è la zona di campo più discussa quando si parla di Juventus, ovviamente in chiave mercato: per il futuro prossimo, ovvero la stagione che verrà in estate, tuttavia anche per l’immediato, cioè per il mercato invernale che è già cominciato da qualche giorno ma che non è ancora del tutto decollato. Nella struttura di Allegri quella corsia rappresenta a volte, da gestire con soluzioni più o meno di emergenza, soprattutto quando non c’è il titolarissimo: senza Cuadrado , nel 3-5-2 non c’è un interprete puro in grado di svolgere quel ruolo in maniera naturale.