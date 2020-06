Incetta di campioni del mondo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve ha avuto nella sua storia più vincitori di un Mondiale di tutti: sono 25 e nessuno ha il suo stesso record. No, proprio nessuno come la Signora; nemmeno l'Inter, che è terza dietro al Bayern Monaco. Tanta di questa 'fortuna' è stata costruita negli anni d'oro del calcio italiano, a partire dal 1934: erano ben nove gli juventini che facevano parte di quella squadra. Gianpiero Combi in porta, Umberto Caligaris e Virginio Rosetta in difesa, Luigi Bertolini, Luis Monti, Mario Varglien e Giovanni Ferrari a centrocampo e in attacco Felice Borel e Raimundo Orsi. Poi, gli eroi dell'82 e quelli del 2006. Nel mezzo, francesi e tedeschi come Deschamps e Khedira.