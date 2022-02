Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbero problemi per il rinnovo di Federico Bernardeschi con la Juventus. Una trattativa concreta ancora non è stata avviata, ma entrambe le parti vorrebbero andare avanti insieme e già dalla prossima settimana si potrebbe iniziare a parlarne anche con il suo agente Federico Pastorello. Attualmente lo stipendio del numero 20 bianconero è di circa 4 milioni di euro annui: il club dovrebbe offrigli circa la stessa cifra, ma raggiungibile attraverso dei bonus.