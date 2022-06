Come racconta il Corriere dello Sport, al centro della trattativa per il rinnovo c'è quella clausola rescissoria che De Ligt vuole abbassare: oggi è di 125 milioni, tra un anno salirà a 140, l'olandese la fisserebbe attorno a 75-80 milioni. La Juve intanto prolungherebbe di una o due stagioni il contratto in scadenza nel 2024, rimandando magari lo spauracchio della partenza di un anno. La creazione di un progetto di nuovo vincente sarebbe la garanzia per trattenere a lungo De Ligt, chiamato a riflettere su una proposta sempre da 7-8 milioni più bonus molto meno facili da raggiungere.