Un primo incontro c’è stato giovedì 16 giugno, negli uffici milanesi della Juventus. La dirigenza ha incontrato l’entourage di Nicolò Fagioli, per esporre le proprie idee e presentare un’offerta di rinnovo. Da parte del giovane centrocampista, però, non c’è fretta: seguiranno altri incontri, e nel mentre Fagioli non esclude di lasciare la Vecchia Signora.



LE CONDIZIONI – Come riporta calciomercato.com, l’offerta della Juventus non supera il milione di euro. Il nodo, però, non è economico ma progettuale: Fagioli vuole avere garanzie sulla sua permanenza alla Juventus, sul suo ruolo nelle idee di Massimiliano Allegri: “Il tecnico toscano è orientato al sì, ma serve una firma subito sul nuovo contratto. Il giocatore, però, non è dello stesso avviso. Non sulle tempistiche”.



FUTURO – In uno scenario del genere, in caso di firma, Fagioli metterebbe il suo futuro nelle mani della Juve, con il ritiro e i giudizi di Allegri a decidere sul su futuro, che potrebbe essere in prestito, opzione che il calciatore non vuole prendere in considerazione. In questo caso, meglio andare via a titolo definitivo: Sampdoria e Cremonese si sono già mosse.