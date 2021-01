1









Il nodo quarta punta, l'idea Scamacca e... quel Papu Gomez lì, sullo sfondo, che piace ma che sembra allo stesso tempo irraggiungibile. L'argentino è in uscita dall'Atalanta per i motivi che ormai conoscono tutti, non solo i muri di Zingonia. E la Juve? Vorrebbe, le piacerebbe, ma non s'azzarda a fare un'offerta. Almeno finché Percassi, patron della Dea, non abbassa le richieste sul giocatore, ormai alla soglia dei 33 anni. Per Gomez, la proprietà bergamasca chiede una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Tanti, troppi per quello che in questo momento è nelle casse juventine. E l'ipotesi Bernardeschi, in scambio, non decolla per volere del giocatore toscano.