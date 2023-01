Il ''. Così l'ha definito l'edizione odierna di Tuttosport, che parla dei 'poteri pieni' del nuovo direttore generale e amministratore delegato tra giusto un paio di settimane. Scanavino prenderà infatti il posto di Maurizio Arrivabene. E da ieri ha iniziato a muoversi in un nuovo mondo, quello del calciomercato.La filosofia con cui avvicina il tema "è in linea con i principi generali che sottendono al corso del nuovo consiglio d’amministrazione", sottolinea il quotidiano. Dunque: rigore, misura e ambizione. E anche il prossimo mercato bianconero, sia quello di questo mese che quello estivo, avrà come stelle polari proprio questi tre concetti. La Juve sarà modellata per vincere, ma ci sarà un'attenzione certamente differente ai conti, rispetto a ciò che è stato fatto nel recente passato.