Sul finire della passata stagione, Massimilianoadottò un profilo basso: “No, sul mercato non ci saranno rivoluzioni”. Ad oggi, a sessione ancora aperta, è evidente che i fatti raccontino altro. Tra entrate ed uscite la Juventus ha cambiato parecchio e prima del 31 agosto è facile prevedere che ci saranno ancora nuovi innesti e nuove uscite.Ne abbiamo parlato questa mattina ( QUI ), la Juventus ha un problema a sinistra.è lontano parente di quello ammirato nelle prime stagioni a Torino enon dà certezze. Sarebbe ingenuo pensare che in casa Juve il problema non sia evidente come lo è al di fuori. Ma le criticità sono altre.. L’esterno sinistro, però, non lascerà Torino fino alla scadenza naturale di un ingaggio che gli frutta 6 milioni netti a stagione. Ingaggio che, chiaramente, nessun club è disposto a corrispondergli, e quindi eccoci qua: mercato bloccato.È sotto gli occhi di tutti: l’operazioneè stata un fallimento. Oggi, il brasiliano vorrebbe lasciare Torino e la Juventus sarebbe felice di liberarsi del suo pesante ingaggio. Impresa ardua, proprio per il peso a bilancio del brasiliano. C’è l’interesse del Valencia, che raccontiamo da giorni, così come da giorni raccontiamo quale sia il nodo che blocca la trattativa: “Arthur? È un giocatore con un ingaggio proibitivo – ha risposto-. In questo momento non abbiamo possibilità economiche per acquistare questo tipo di calciatori”. Gli esempi strettamente legati all’attualità non finiscono qui:percepisce 3.5 milioni di euro a stagione, per questo le squadre che si approcciano alla Juventus chiedono che i bianconeri paghino parte dello stipendio. Per gli stessi motivi, difficile che escache guadagna 7 milioni. Ancora, sempre per gli stessi motivi, non fu possibile cedere– 6.5 milioni a stagione -, per acquistare a parametro zeroo. La prossima estate scadranno i contratti di Alex Sandro e Rabiot, due slot che si libereranno e che potrebbero dare il via alla seconda fase della rivoluzione della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.