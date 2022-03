L'obiettivo della Juve? Prendere un terzino giovane. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve in estate quasi sicuramente prenderà un terzino giovane. Da tempo piace Cambiaso del Genoa, "che nel suo primo campionato di A ha dimostrato di avere corsa, personalità e fisico". Attenzione però anche a un altro 2000: Raoul Bellanova, scuola Milan, in prestito dal Bordeaux al Cagliari. La Juve lo segue e ha parlato con gli agenti.