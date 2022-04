Come racconta La Gazzetta dello Sport, nel summit tra la società e la Juventus si sono fatti numeri e nomi. Per il quotidiano, si è passati innanzitutto dai numeri, perché la Juventus al momento ha il decimo attacco del campionato, dato non proponibile per chi punta lo scudetto 2023. Poi i nomi. "Guardate il reparto attuale e capirete il moto di rivoluzione: in quella lista, a fine agosto, ci saranno uno o più probabilmente due calciatori diversi", scrive il quotidiano.