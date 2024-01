PERCHÈ SAREBBE UTILE AD ALLEGRI

Ademolaè l'ultimo nome accostato allaper rinforzare il reparto offensivo. Al momento, una semplice manifestazione di interesse, nemmeno un sondaggio. Interessato all'attaccante però è anche il. Ademola è al momento in forza all'Atalanta, attaccante classe 1997 che conosce già bene il campionato italiano. Agli ordini di Gasperini in questa stagione tra Serie A ed Europa League ha collezionato già 23 presenze condite da sette gol e tre assist. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro secondo il noto portale Transfermarkt.Lookman è un attaccante, il destro è il suo piede forte, dotato di buon dribbling, abile quindi nel saltare l'uomo. Agli ordini di Gasperini è stato spesso impiegato come seconda punta, quindi nella Juventus sarebbe funzionale alle spalle di uno tra Dusaned Arek. Tuttavia può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo, partendo da sinistra ed accentrandosi. Il classe 97 inoltre ha già parecchia esperienza, ha giocato in Premier League con l'appena diciottenne, successivamente il trasferimento in Bundesliga al. Un giocatore completo, giovane ma con esperienza, che potrebbe seguire quelle che sono le nuove direttive del mercato bianconero. Al momento nulla di concreto ma chissà....