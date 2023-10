Il mercato della Juve è già iniziato, quello di gennaio vedrà il club bianconero particolarmente attivo. Un po' perché l'appetito vien mangiando e potrebbe bastare poco per mantenere la formazione di Max in piena corsa per lo scudetto. Soprattutto perché la rosa è comunque condizionata dalla squalifica di Nicolò Fagioli e dalla sospensione di Paul Pogba, quanto basta per rendere emergenza anche un solo un infortunio di troppo a centrocampo o sulle fasce. E allora Cristiano Giuntoli con Giovanni Manna continua a studiare il mercato, un colpo è necessario ma due sarebbero anche meglio, si portano avanti sul doppio fronte Hojbjerg-Samardzic cercando comunque opzioni ancor di maggior spessore e qui l'elenco si fa lunghissimo. Ma si valuta anche l'ipotesi di spendere il secondo colpo sugli esterni, alla ricerca di quel giocatore che possa convincere Allegri anche a cambiare assetto di gioco se necessario: tra obiettivi e giocatori che continuano a proporsi, la lista si sta allungando anche in questo caso. Con la Juve che prende tempo per non perdere tempo.Scopri tutto in gallery