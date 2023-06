E allora qualche cessione, anche eccellente, è possibile, con le offerte che indirizzeranno le strategie bianconere. Da Szczesny fino a Vlahovic, praticamente nessuno è intoccabile. Come scrive la Gazzetta, c’è chi è in bilico e chi quasi certamente resterà, ma la sicurezza al cento per cento è cosa per pochi, forse soltanto per i capitani Leonardo Bonucci e Danilo. Questione di leadership e di contratto.E con il mercato che si inizia a muovere, ecco l'interesse dei top club per i big bianconeri: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Anche con loro può succedere di tutto, compreso che la Juventus in un colpo solo saluti i due attaccanti, si legge. L’impressione per il serbo è che il futuro dipenderà da quello di Osimhen e Kane, ma servono comunque cifre alte e un Vlahovic che spinge per il divorzio. Situazione simile per Chiesa che, nonostante una annata a intermittenza a causa dei problemi fisici, ha molti estimatori, con Bayern e Liverpool in testa. Quanto costa? Potrebbero bastare 40-45 milioni per il semaforo verde, scrive la Gazzetta. E, attenzione anche a Szczesny, che piace tantissimo in Europa e ha uno stipendio pesante. In caso di addio, è già pronto Mattia Perin, con un giovane come secondo: Vicario o Carnesecchi.Già quasi archiviati i discorsi Rabiot, Di Maria e Paredes, il resto è in fase di valutazione. Da Milik a Kean, da Iling Jr agli altri, infatti, tutti possono partire. E se in questo momento la Juve punta a ripartire dai Bremer, Gatti, Fagioli, Miretti, Locatelli… potrebbe essere più complesso se per uno di loro arrivasse la più classica delle offerte irrinunciabili. Nulla è impossibile a priori, sottolinea la Gazzetta, dipenderà, nel caso, dall’importo e dalla possibilità o meno di cedere altri giocatori.