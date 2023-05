La stagione di Paulè terminata con una maglietta a nascondere il viso, con gli occhi tristi all’uscita del JMedical e con una diagnosi dell’infortunio che, sebbene non preoccupi, pone definitivamente il punto sul 2022/2023 del francese. Inoltre, quanto successo rappresenta un messaggio chiaro per lo staff tecnico: con la partenza die quella sempre più probabile di, con unsu cui non si può fare affidamento; occorre tornare sul mercato, con particolare attenzione al centrocampo.In vista dell’estate, come riporta la Gazzetta dello Sport,Il centrocampista, ieri a Bologna per ritirare il premio Bulgarelli, ha affermato: “La Premier League è un campionato importante e bisogna arrivarci al 100%, prima di fare un salto del genere serviranno un altro paio di anni in Italia. Mi fa piacere essere nel mirino di Juventus e Roma, mi sento pronto per una grande ma ora sono nelle mani del mio direttore”.La Juve lo sa bene, ricordando la trattativa per Locatelli, il Sassuolo è bottega cara e trattare con Carnevali non sarà semplice. La richiesta dei neroverdi rimane intorno ai