Massimiliano, in conferenza stampa, è stato chiaro e netto:, questa è la mia scelta. Difficile che la situazione possa cambiare, anche all’indomani della brutta sconfitta contro l’Empoli giustificata dal tecnico livornese con l’aspetto psicologico post penalizzazione arrivata a 15’ dal fischio d’inizio del match., l’allenatore solitamente scanzonato e ironico ha lasciato il passo all’uomo stanco e provato, ma non per questo meno intenzionato ad andare avanti.C’è la volontà dell’allenatore, quella della proprietà. Soprattutto, c’è ancora un lungo e ricco contratto a tenere legato Massimilianoallae a raccontarlo è calciomercato.com:“Nel frattempo però ben più di un sondaggio è stato effettuato in casa Juve, magari da chi compone comunque quel partitoche resta di assoluta minoranza ma c'è. Con Raffaelea rappresentare il nuovo che avanza, Gian Pierola vecchia idea che ritorna, Lucianoun fantasma che spaventa più a Napoli che a Torino, Igorla candidatura più concreta. Sondaggi e niente più, che infastidiscono ma non cambiano la sostanza: l'allenatore della Juve restafino a prova contraria”.