Nelle ultime ore è circolata una voce secondo la quale la Juventus Under 23 sarebbe sulle tracce di Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. Stesso ruolo e stessa squadra del classe '99, al momento non ci risulta un interesse dei bianconeri per il terzo portiere del Milan. La Juve è sempre attenta a Donnarumma jr, la trattativa per il rinnovo con il Milan è congelata e lo sarà fino alla fine della stagione; intanto Paratici valuta lo scenario e riflette su cosa fare.