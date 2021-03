La Juventus deve trovare un nuovo nome, possibilmente italiano, che possa guidare la difesa dopo la fine del corso Bonucci-Chiellini. Certo, ci sono Demiral e De Ligt, ma un terzo nome di livello non guasta. Ed ecco che Calciomercato.com oggi conferma l'interesse della Juve per Gianluca Mancini, che si sta prendendo la retroguardia della Roma ed è invocato come futuro capitano dai tifosi giallorossi. Certo non sarà facile: il prezzo sale abbondantemente sopra i 30 milioni di euro e la concorrenza parla di Inter, Everton, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.