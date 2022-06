#Dybalengo. Questo l'hashtag che sta spopolando su Twitter, dove ormai è in tendenza da diverse ore. Più che chiara la prima parte, legata evidentemente a Paulo Dybala, meno la seconda: che cosa vorrà dire quella desinenza, si sono chiesti in tanti. La risposta è subito data: il termine "balengo" deriva dal dialetto torinese e indica una persona sciocca, stramba. Pare infatti che l'insolito hashtag sia stato creato in riferimento alla situazione dell'ormai ex numero 10 della Juve, dopo l'indiscrezione relativa al fatto che il suo rinnovo con i bianconeri sarebbe saltato a causa delle richieste del suo procuratore Jorge Antun, che peraltro oggi sembra il principale responsabile anche dello stallo delle trattative con l'Inter.