Your browser does not support iframes.

Un'unica foto, ma pregna di significato. Il gruppo unito che urla negli spogliatoi, stretto in un'unica morsa in barba a tutte le resistenze da coronavirus in piena. La Juve festeggia la vittoria contro l'Inter: ha segnato Ramsey, ha sentenziato Dybala con un gioiello che gli vale soprannome e promesse. E sui social, c'è chi ha traslato tutta questa gioia al pubblico virtuale. Del resto, con gli spalti vuoti, resta davvero l'unico modo per avvicinarsi al tifo, al mondo, all'universo juventino che in questo momento gode. E fa bene a goderne.



Tra i più loquaci? Certamente Bonucci. Che ha spiegato così in cosa è stata diversa la gara di oggi: " strano giocare una partita senza tifosi, ma vi abbiamo voluto salutare perché sapevamo che anche da casa avete sofferto e gioito insieme a Noi. In questo momento così difficile e particolare ogni accortezza può fare la differenza e dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte", le sue parole.



TUTTI i messaggi social della Juventus nella gallery qui in basso.