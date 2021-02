"Perdere così fa arrabbiare. Guardiamo avanti e pensiamo alla Champions", le parole di Leonardo Bonucci. Alle quali fanno seguito soltanto le dichiarazioni social di Alvaro Morata: "Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita. Andiamo verso la champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo". Nella gallery dedicata, ecco i post dei giocatori bianconeri. Che dopo la sconfitta al Maradona di Napoli, preferiscono il silenzio. E da domani, il lavoro...