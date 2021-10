Si carica la squadra sulle spalle, in campo come fuori. Paulo Dybala, dopo la pesantissima sconfitta della Juventus contro l'Hellas Verona, è l'unico calciatore della Vecchia Signora, per il momento, ad essere intervenuto sui social. Questo il suo messaggio:"So bene che le parole non bastano, ma dobbiamo rialzarci e abbiamo bisogno di essere tutti uniti per ribaltare la situazione. Forza Juve".