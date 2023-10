Effettivamente qualche dubbio sorge... In attesa della sfida di domani sera contro il, laha condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale una breve clip di una bella giocata vista alcuni anni fa in un match contro i gialloblù. Ok, ora penserete: "Che c'è di strano? Non lo fa sempre?". Sì, ma a far "sospettare" è il giocatore protagonista di quel video: si tratta infatti di, proprio colui che nei giorni scorsi è finito improvvisamente al centro delle voci di mercato dopo aver clamorosamente espresso il desiderio di tornare in bianconero, ora che di fatto è svincolato., ha persino dichiarato poche ore fa in un'intervista con Fabrizio Romano . Parole che non lasciano dubbi, e che la Juventus sembra aver indirettamente "sposato" con il suo ultimo post che, neanche a dirlo, ha subito scatenato i tifosi: "Allora lo fate apposta", "Suona sospetto", "Fatelo tornare", sono alcuni dei tanti commenti apparsi negli istanti successivi alla pubblicazione. Che davvero la "mossa social" dei bianconeri non sia casuale? Staremo a vedere.